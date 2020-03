"No, non mi candido a sindaco di Milano. Resto in prima linea a fianco di medici e infermieri per sconfiggere l'emergenza sanitaria. Siamo in guerra e resto al mio posto". E' quanto chiarisce l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, in un post su Facebook a proposito di alcune indiscrezioni di stampa che lo davano in corsa per la poltrona di sindaco Milano in quota centrodestra.