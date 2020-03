Di Maio al G7: 'Emergenza globale seguite il modello Italia'

"L'emergenza coronavirus va affrontata a livello mondiale. In queste settimane anche gli altri Stati hanno riconosciuto che l'approccio dell'Italia è il modello da seguire". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Fb: "Sono in videoconferenza al G7 con i ministri degli Esteri degli altri Paesi, ai quali ribadirò un concetto chiaro: questa è una guerra contro un avversario invisibile, ma comune. E tutti gli Stati devono dimostrare coesione. Si vince solo insieme", ha sottolineato il ministro.

Con l'aiuto di tutti usciremo da questa crisi più forti di prima". Aveva poi sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella sua pagina Fb, parlando dell'impegno per fronteggiare l'epidemia di coronavirus. "Lo sforzo che l'Italia sta sostenendo in queste settimane è grandissimo. E come Governo abbiamo il dovere di dare risposte concrete, soprattutto verso medici, infermieri e operatori sociosanitari", aggiunge Di Maio: "L'Italia non è sola e oggi tutto il mondo deve parlare una sola lingua: quella dell'umanità".