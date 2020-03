5S, fiducia in Conte,no a ipotesi Draghi

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "L'attuale governo ha la piena fiducia del M5S e così anche Conte, il quale sta gestendo con capacità e determinazione una situazione senza precedenti. Il presidente del Consiglio è per noi una figura di garanzia, alla guida di un esecutivo che sta lavorando compatto e in sintonia con un unico obiettivo: aiutare il nostro Paese a uscire dalla crisi. Altri nomi fatti circolare per la guida di Palazzo Chigi, come quello del Governatore Draghi, per noi non sono neppure ipotizzabili". Lo sottolinea il M5S facendo riferimento a un retroscena apparso oggi sul Corsera. "Che le opposizioni contestino, in modo spesso strumentale, il presidente Conte e l'esecutivo è un dato di fatto che non stupisce, ma nel caso in cui tra le fila della maggioranza qualcuno dovesse avere idee in linea con quelle del centrodestra, lo dichiari apertamente o taccia. Il Paese non ha bisogno di divisioni, indiscrezioni, pettegolezzi, ma di lavorare compatti e uniti", spiega ancora il M5S.