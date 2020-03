Mattarella ricorda ora servitori Stato

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ricorda "in questo momento particolarmente difficile per il Nostro Paese" i magistrati Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini e Guido Galli, uccisi negli anni di Piombo ed esemplari "servitori dello Stato, al servizio della giustizia e del Paese". "Il loro coraggioso e sobrio operato, svolto mettendo a rischio la propria vita, va assunto ad esempio per la crescita della coscienza civile e la riaffermazione del valore della legalità nelle istituzioni e nella società", dice in una nota Mattarella.