Merola: prova sarà spinta per il domani

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAR - "Quando ne usciremo saremo più forti: la nostra dura prova di oggi sarà la spinta per il domani". A dirlo il sindaco di Bologna, Virginio Merola in un post pubblicato su Facebook, accompagnato dal disegno "che mi ha mandato Jacopo di sei anni: una proposta di un nuovo cartello stradale denominato 'divieto di virus'". Il primo cittadino ribadisce la necessità di osservare in modo stringente le restrizioni decise dal Governo: "E' adesso, ora che non si vede ancora la fine dell'incubo, che dobbiamo scegliere il dovere di rispettare i divieti", perché "solo così può cominciare la risalita: dobbiamo esserne tutti consapevoli.

Abbiamo dovuto fermare le nostre vite, le nostre relazioni sociali, la nostra economia già duramente provata. Ne varrà la pena". Per questo, "chiedo a tutti coraggio e responsabilità: se gli ospedali sono le trincee dove lottano medici e infermieri, le nostre case sono le retrovie che permettono al fronte di combattere e resistere".