Bozza, slitta di 3 mesi revisione auto

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Tre mesi in più per fare la revisione auto. E' una delle proposte dei ministeri al vaglio del governo che sta lavorando al nuovo decreto anti-Coronavirus. Nella bozza si spiega la necessità di rinviare "di novanta giorni decorrenti dalla scadenza ordinaria" con l'impossibilità di portare i mezzi alla revisione in tempo date le misure di contenimento del Covid-19, che impongono di rimanere a casa il più possibile.