Covid-19,a Follonica rinvio ballottaggio

(ANSA) - GROSSETO, 11 MAR - Il prefetto di Grosseto Fabio Marsilio ha disposto il rinvio del turno di ballottaggio elettorale per il Comune di Follonica previsto il 15 marzo "per le sopravvenute cause di forza maggiore, venutesi a determinare in conseguenza delle stringenti misure adottate per il contenimento del virus Covid-19". Lo rende noto la prefettura di Grosseto con un comunicato stampa.

Al ballottaggio, si ricorda, ci sono il candidato del centrosinistra Andrea Benini e il candidato del centrodestra Massimo Di Giacinto.