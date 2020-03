Coronavirus: Bonafede riferisce sulla rivolta nelle carceri

"Sono state portate avanti da almeno 6000 detenuti su tutto il territorio nazionale" le rivolte nelle carceri. Il "bilancio complessivo è di oltre 40 feriti della polizia penitenziaria cui va tutta la mia vicinanza e l'augurio di pronta guarigione) e purtroppo di 12 morti tra i detenuti per cause che, dai primi rilievi, sembrano perlopiù riconducibili ad abuso di sostanze sottratte alle infermerie durante i disordini". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al Senato. Il ministro ha parlato in Aula alla Camera.

"Proprio ieri è arrivata la prima fornitura di circa 100.000 mascherine che sono in fase di distribuzione, prioritariamente agli operatori che accedono dall'esterno. Da oggi, d'intesa con la protezione civile, anche in conseguenza dell'estensione della cosiddetta 'zona protetta' a tutto il territorio nazionale, verranno effettuati i tamponi ai detenuti trasferiti a vario titolo, che si sommano alle operazioni di triage", ha annunciato Bonafede al senato parlando degli interventi nelle carceri per l'emergenza Coronavirus. "Ora, è evidente che tutti questi sforzi profusi dall'amministrazione al solo scopo di evitare che l'epidemia si faccia largo nelle carceri rischiano di essere gravemente compromessi dalle rivolte di questi giorni, che hanno causato l'inagibilità di un numero elevatissimo di posti detentivi", ha aggiunto il ministro.

In Aula sono presenti una trentina di deputati: in base ad un accordo tra i gruppi è stato deciso di far stare nell'Emiciclo in questa discussione al massimo cinque deputati per gruppo. Tutti sono seduti in modo da avere tra loro una adeguata distanza. L'informativa ed il successivo dibattito sono trasmessi in diretta televisiva.

Tutti i commessi che prestano servizio nell'Emiciclo indossano guanti bianchi di stoffa, probabilmente come precauzione per il contagio. Normalmente i guanti bianchi a Montecitorio vengono indossati solo dal commesso che accompagna il presidente della Camera, per renderne manifesta la presenza.