Coronavirus: Gori, a Bergamo negozi chiusi

(ANSA) - BERGAMO, 09 MAR - "I commercianti di diverse aree della città di Bergamo hanno deciso oggi di chiudere negozi, ristoranti e bar per tutta la settimana, nonostante possano comunque tenere aperto fino alle 18, per dare un segnale ai cittadini e invitarli a stare a casa". Lo ha annunciato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, intervenendo oggi pomeriggio a 'La vita in diretta' su Raiuno. "Nelle ultime 36 ore la città è completamente cambiata - ha aggiunto Gori -, grazie in parte al mio appello, ma anche e soprattutto alle indicazioni del governo, che sono servite a far capire quale sia la gravità della situazione e la responsabilità di ognuno nel contrastare la diffusione del virus. Non è il momento di andare in giro: anche per lavorare è meglio farlo a distanza". (ANSA).