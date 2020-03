Meloni, Conte esamini nostre proposte

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - "Chiediamo che le nostre proposte vengano considerate con la stessa serietà con la quale noi stiamo esaminando le proposte del governo, senza chiuderci nel gioco della maggioranza e dell'opposizione". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al termine del vertice di centrodestra sul coronavirus. "Qualche buona proposta l'abbiamo anche noi, non siamo là per fare gli utili idioti di Giuseppe Conte ma per dare una mano al popolo italiano. E' bene che lo facciamo compattamente anche per aiutare il lavoro dei nostri interlocutori: stiamo selezionando le proposte migliori dei nostri tre partiti. Detto questo - conclude Meloni - sia chiaro che non stiamo a mandare le mail ma chiediamo un tavolo nel quale si possano mettere a confronto le proposte migliori".