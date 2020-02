Appello Ricci per sostenere Mangialardi

(ANSA) - PESARO, 29 FEB - Endorsement del sindaco Pd di Pesaro e presidente nazionale di Ali Matteo Ricci per la candidatura di Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia e presidente Anci Marche, alla presidenza della Regione Marche.

Ricci lancia un "appello alla responsabilità e all'unità sulla candidatura di Mangialardi. Da lunedì si apre una fase nuova, iniziamo insieme la campagna elettorale". "È arrivato davvero il momento della responsabilità e dell'unità - insiste -. Mancano poche settimane alle elezioni regionali e da lunedì dobbiamo iniziare la campagna elettorale". Ricci aveva sostenuto la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, ma dopo il passo indietro del governatore uscente Luca Ceriscioli, che ha fatto il nome del sindaco di Senigallia, "sul quale la stessa Mancinelli si è dimostrata d'accordo", sta lavorando "per avere la massima unità intorno a Mangialardi. Non solo sostengo la sua candidatura, ma da ieri sono al telefono con i leader nazionali del centrosinistra per far convergere tutti su di lui".