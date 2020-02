Open Arms, la Giunta del Senato rinvia il voto su Salvini

E' stato rinviato il voto della Giunta per le Immunità di Palazzo Madama sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open arms. Lo ha comunicato all'Aula la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, al termine della riunione della Giunta per il regolamento. Il voto finale della Giunta era previsto per oggi alle 16.

Lo slittamento, a data ancora da definire, è legato all'assenza del senatore leghista Luigi Augussori, in 'quarantena volontaria' per il coronavirus.

La nuova riunione della Giunta potrebbe tenersi fra una decina di giorni.