Gallera, valutiamo proroga ordinanza

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - "Sulle ordinanze noi valutiamo se c'è la necessità di prorogarle per una settimana, magari mitigandole". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, al termine della riunione in prefettura a Milano, in cui si è confrontato sull'emergenza Coronavirus con i prefetti lombardi.