Coronavirus: controllo della febbre e gel per chi arriva in Senato

Controllo della temperatura e disinfezione delle mani con un gel: sono le procedure previste da questa mattina per entrare in Senato. Da oggi ad attendere senatori, personale e giornalisti che hanno accesso a palazzo Madama c'è un'operatore che, munito di camice e mascherina, effettua i controlli con un scanner termico. I controlli vengono effettuati all'accesso principale su Corso Rinascimento e ai due accessi laterali, gli unici da cui sarà possibile accedere in Senato. Al momento non ci sono file eccessive anche se la misurazione della temperatura richiede qualche minuto per essere completata.

I nuovi "protocolli " per accedere a palazzo Madama sono stati decisi ieri dai senatori e prevedono, tra l'altro, anche l'interruzione delle visite scolastiche.

Intanto alla Camera dei deputati gli onorevoli Matteo Dall'Osso (ex M5s ora Fi) e Maria Teresa Baldini (Fdi) hanno partecipato in Aula di Montecitorio con la mascherina all'esame del disegno di legge di conversione del decreto sulle modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni.