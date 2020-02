Intercettazioni: Iv,se si forza si rompe

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "A scanso di equivoci. Noi votiamo la fiducia su DL intercettazioni come chiesto dal Governo. Per cambiarlo serve il consenso di tutti. Chi forza a colpi di emendamento spacca la maggioranza. Sì fiducia, no provocazioni": così su twitter il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.