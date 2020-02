Salvini, aborto non è contraccezione

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Non metto in discussione il principio ma bisogna combattere gli abusi. Parlate con i medici, non con Salvini. Il nostro compito è prevenire: l'aborto non è un sistema contraccettivo". Così Matteo Salvini torna sulla polemica sull'aborto nel corso degli stati generali della Lega.