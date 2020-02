Governo: Meloni, elezioni subito

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Governo alle battute finali. Il loro profondo amore per la poltrona è l'unica cosa che li tiene ancora insieme. Basta giocare sulla pelle degli italiani: elezioni subito per dare all'Italia un governo in grado di far ripartire questa Nazione. Non impedirete ai cittadini di esercitare la loro sovranità ancora a lungo". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.