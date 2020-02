Zingaretti, condivido richiamo di Conte

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Questa conferenza stampa nasce per essere liberi, autonomi e non subalterni a una discussione solo di Palazzo. Comprendo e condivido la forte preoccupazione espressa poco fa da Conte, il suo richiamo alla serietà di tutta la maggioranza, per reagire a fibrillazioni che è giusto prendere sul serio e sulle quali si chiede una maggiore collegialità". Così Nicola Zingaretti presentando il Piano per l'Italia al Nazareno.