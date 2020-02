Coronavirus: un abbraccio ai cinesi, campagna studenti Prato

(ANSA) - PRATO, 5 FEB - Un hashtag e foto di abbracci contro il pregiudizio. E' #viralicontroilvirus, campagna su Instagram lanciata dagli studenti dell'istituto tecnico professionale Dagomari di Prato alla luce, si spiega in una nota, "degli episodi discriminatori che si sono verificati contro i cittadini cinesi in questi giorni in cui il nuovo coronavirus è il principale argomento di dibattito".

L'idea è nata nell'ambito del progetto Quest For Feilong che vede alcuni allievi del Dagomari protagonisti di un cortometraggio dalle atmosfere fantasy che si propone di fare da ponte tra culture diverse. Parola chiave di questo progetto è 'integrazione', per questo i ragazzi e il team ora con l'allerta coronavirus hanno voluto lanciare un messaggio "semplice, diretto: una foto che ritrae persone che si abbracciano.

Italiani e cinesi, cittadini orientali e di altre etnie uniti da un solo intento: dire no all'ignoranza e alla discriminazione. E cercare di superare con un gesto simbolico i pregiudizi e la disinformazione che aleggiano attorno al legame tra il virus e i cittadini cinesi". Adesso, l'invito è rivolto a tutti coloro che vogliono mettere la propria firma sotto al messaggio partito dalla città di Prato. Per partecipare alla campagna, basta postare su Instagram una foto contrassegnata dall'hashtag #viralicontroilvirus che mostri "un abbraccio, un selfie, un'immagine significativa capace di stemperare la tensione e allontanare lo spauracchio della diffidenza nei confronti dei cittadini cinesi".(ANSA).