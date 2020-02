Clima: Conte a Londra, 2020 è un anno decisivo

L'Italia organizzerà un evento per coinvolgere i giovani nella battaglia sui cambiamenti climatici a Milano tra il 28 settembre e il 2 ottobre assieme all'incontro preparatorio della Cop26, la conferenza Onu sul clima presieduta dal Regno Unito con partnership italiana. Lo ha annunciato a Londra Giuseppe Conte, nella cerimonia di lancio dell'iniziativa assieme a Boris Johnson. Un ulteriore evento dedicato all'Africa si svolgerà a Roma, ha detto il premier, che ha indicato la Cop26 come cruciale e il 2020 come "anno decisivo" per il clima.

Nel suo intervento, il presidente del Consiglio ha ricordato come l'Italia sia "il secondo Paese in Europa" sul fronte dell'uso di energie rinnovabili e ha rivendicato la politica di "investimenti pubblici" sostenuta dal governo per promuovere "un'economia più verde". A livello globale, ha poi invocato l'urgenza di "accelerare" verso "l'ambizioso obiettivo" delle emissioni zero "entro il 2050". "Serve coraggio" ha insistito, evidenziando come l'Italia sia "pronta ad assumere le sua responsabilità" e "non veda l'ora" di ospitare gli eventi previsti a Milano e Roma per la cosiddetta pre-CoP. "Se lo sforzo non è globale, non vinceremo questa sfida", ha del resto avvertito, martellando sull'idea del 2020 come "anno decisivo" e sul ruolo-guida che Roma e Londra sono chiamate a svolgere per incoraggiare anche gli altri Paesi del mondo ad accelerare il passo.

Riferendosi infine al luogo dell'evento, lo Science Museum, Conte ha indicato "la scienza" come "il nostro più grande alleato" nella battaglia contro i cambiamenti climatici e il surriscaldamento del pianeta.