Governo: Marcucci,pensiamo a agenda 202o

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Abbiamo avuto la conferma, nel recente voto alle regionali, che solo il buon governo conquista il voto dei cittadini. Faccio una proposta: smettiamola di parlare di alleanze e di rapporto con il M5S, concentriamoci sull'agenda di governo per il 2020. Due temi immediati per fare la differenza: riforma del processo penale per regolamentare i danni creati dallo stop alla prescrizione, e revisione integrale dei decreti sicurezza". Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.