Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è stato eletto capo delegazione del M5S al governo.

L'elezione del Guardasigilli è avvenuta per acclamazione nel corso della riunione dei ministri e sottosegretari pentastellati. Bonafede va a sostituire Luigi Di Maio come referente, nel governo, per il Movimento

Due erano i nomi in pole per il ruolo di successore di Di Maio: il ministro della Giustizia e il titolare del Mise Stefano Patuanelli.