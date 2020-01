Prescrizione: Boschi, dubbi su 'lodo'

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - (ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Sulla prescrizione la proposta emersa ieri sera ha dei dubbi di costituzionalità, quelli di tanti esperti, così la riforma non funziona e non raggiunge l'obiettivo che ci siamo dati, processi più brevi. Si rischia un fine processo mai". Così Maria Elena Boschi di Iv a Mattino 24 su Radio 24. "Cerchiamo da qui a martedì (nuovo vertice di maggioranza, ndr) di trovare una soluzione di maggiore garanzia per i cittadini - aggiunge il capogruppo alla Camera -. Noi votiamo per tornare alla prescrizione della scorsa legislatura, che ha votato anche il Pd, la proposta Orlando. Quella di Costa, di Forza Italia, non fa altro che tornare a quella. Il Pd voterebbe contro. Se votiamo con Forza Italia? Il Parlamento è sovrano, voteremo alla Camera e vediamo che succede".