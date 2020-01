Libia: Conte in audizione al Copasir

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è giunto a Palazzo San Macuto dove è in corso la sua audizione davanti al Copasir in relazione alla situazione in Libia. Ieri il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha ascoltato in audizione il direttore dell'Aise, Luciano Carta. All'ordine del giorno la situazione internazionale con particolare riferimento a Libia, Iran e Iraq. Il presidente Raffaele Volpi ha colto l'occasione per ribadire l'alta professionalità di donne e uomini che lavorano per garantire la sicurezza del Paese, persone "che ringraziamo e che difendono l'interesse dell'Italia", ha detto il presidente del Copasir