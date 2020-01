Sicurezza: Delrio,anche M5s vuole cambio

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "I decreti sicurezza hanno creato problemi più che risolverli, specialmente sulla questione dell'immigrazione: hanno dato vita a un esercito di irregolari.

Su questo argomento spero ci sia una riflessione più ampia. So che nei 5 Stelle c'è un'idea favorevole al ripristino degli Sprar, più in generale credo si debba mettere mano a una nuova legge sull'immigrazione perché non possiamo essere un Paese che ragiona di immigrazione solo nelle emergenze. Bisogna trovare meccanismi più fluidi di riconoscimento di chi ha veramente diritto, di governo dei flussi, di decreti flussi annuali che siano legati alle esigenze delle imprese, di una reale integrazione. Insomma, serve un cambio di mentalità su cui i 5 Stelle sono sicuramente pronti perché hanno accettato di scriverlo nel programma di governo di questa estate. Credo perciò che i cambiamenti ai decreti sicurezza aumenteranno". Lo afferma il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio a Coffe break.