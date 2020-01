M5s: team referenti Rousseau cresce, c'è anche Di Battista

"Per sfruttare al meglio tutte le funzionalità della piattaforma e renderle sempre più dinamiche e al servizio del MoVimento 5 Stelle, il team dei referenti di Rousseau cresce". E' quanto si legge in un post pubblicato sul blog del Movimento Cinque Stelle. Tra le new entry c'è anche Alessandro Di Battista che si occuperà insieme a Paola Taverna e Marco Croatti del portale eventi Movimento Cinque Stelle.

Nel post si fa inoltre sapere che Massimo Bugani resta come referente della funzione Sharing e fondamentale componente della squadra Rousseau ma non più socio, per dedicarsi alla sfida importante che oggi lo vede impegnato in Campidoglio.

È una riconferma più che una new entry la partecipazione di Alessandro Di Battista nel team dei referenti. Era infatti il 2015 quando l'ormai ex deputato era stato nominato per la prima volta "referente" per i "meet up" con l'attuale presidente della Camera Roberto Fico. L'organigramma dei "responsabili delle funzioni" sulla piattaforma Rousseau vedeva allora, tra gli altri, Alfonso Bonafede alla funzione "Scudo della Rete", Paola Taverna alla funzione "Attivismo", Max Bugani e Marco Piazza alla "Sharing". Le funzioni "Voto" e "Fund raising" erano invece affidate allo Staff.