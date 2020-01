M5S: Di Stefano, sto con Di Maio

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "L'ipocrisia è un male ma l'irriconoscenza è peggio. Combatto per il M5S da principio e riconosco i volti di chi al mio fianco ha fatto crescere quel progetto. Tra questi c'è quello di Luigi Di Maio. Ora siete liberi di scegliere se fare di questo momento un facile j'accuse contro Luigi, o più onestamente aiutarci a riprogettare il nostro futuro grazie a Luigi. Siete persino liberi di credere alle favole che stanno raccontando i parassiti che ci stanno succhiando il sangue dall'interno, ma a questo non c'è cura se non la psichiatria". Così su Fb Manlio Di Stefano.