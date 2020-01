Libia: Haftar a palazzo Chigi

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Khalifa Haftar è giunto a palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte.

In serata sarebbe atteso a Roma anche Al Sarraj.

Il premier libico Fayez al Sarraj, a quanto confermano diverse fonti, è atteso questa sera di ritorno da Bruxelles. Il colloquio, che le fonti della presidenza ancora non confermano, seguirà quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il generale Haftar, che è stato accolto nella sede del governo italiano nel primo pomeriggio.