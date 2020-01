Prescrizione: Marcucci,tema maggioranza?

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "Premier e Guardasigilli devono dire se il tema della prescrizione e dei processi infiniti riguarda la maggioranza o se il Parlamento è libero di esprimersi".

Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, in vista dell'incontro slittato a giovedì.

"Se esiste infatti un vincolo di maggioranza, come io credo - continua - il governo dovrà farsi carico di una richiesta che viene da tre gruppi parlamentari su quattro, in caso contrario è chiaro che dovrà essere il Parlamento a esprimersi. Il Pd ha depositato un proprio disegno di legge. Se nel frattempo non dovesse arrivare una proposta del governo, chiederemo la calendarizzazione in Aula".