Autostrade, M5s insiste: 'Sarà revoca'

"Pensate davvero che ci fermeremo nella revoca delle concessioni autostradali ai Benetton solo perché Matteo Renzi e Matteo Salvini (i gemelli della politica) si oppongono? Questa è e sarà la nostra priorità perché non è accettabile che la nostra sicurezza sia lasciata nelle mani di chi ci ha già traditi provocando 43 morti a Genova. I Matteo se ne facciano una ragione e trovino altri finanziatori, con noi al governo non l'avranno mai vinta". Lo scrive in un post su facebook il sottosegretario agli Esteri e deputato M5S Manlio Di Stefano.

IL POST