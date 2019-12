Via libera del Cdm al decreto intercettazioni. Bonafede: 'Strumento irrinunciabile'

Via libera del consiglio dei ministri al decreto intercettazioni. "Oggi abbiamo approvato in consiglio dei ministri il decreto legge sulle intercettazioni, uno strumento irrinunciabile per le indagini. Adesso elaboriamo un sistema moderno e digitale: ci saranno maggiori garanzie per trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza delle indagini, la tutela della riservatezza e il diritto di difesa", scrive su Facebook il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

La scelta delle intercettazioni rilevanti o meno non sarà più solo della polizia giudiziaria, ma rientrerà nella sfera decisionale del pubblico ministero e gli avvocati potranno estrarre copia delle intercettazioni rilevanti. Sono due degli aspetti contenuti nel decreto sulle intercettazioni approvato oggi dal Consiglio dei ministri.

Nel nuovo testo sulle intercettazioni, approvato oggi dal consiglio dei ministri, il giornalista che pubblica l'intercettazione non rischia più di essere incriminato per violazione di segreto d'ufficio e restano sostanzialmente le regole in vigore oggi. Il provvedimento detta anche indicazioni chiare rispetto alle indagini tuttora in corso, per cui valgono le regole attualmente in vigore: le nuove si applicheranno a tutte le iscrizioni di notizia di reato successive al 29 febbraio, quando la nuova normativa entrerà in vigore.