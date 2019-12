Gregoretti, Salvini: 'Attacco a sovranità nazionale. Propongo al congresso autodenuncia di massa'

"Non penso che questi giudici attacchino me, attaccano un popolo. Non c'è in ballo la libertà personale di Salvini è un attacco alla sovranità nazionale, alla sovranità popolare, al diritto alla sicurezza e alla difesa dei confini". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo a una domanda sulla vicenda Gregoretti, arrivando al congresso del partito. "Io rispetto la stragrande maggioranza dei giudici che fanno bene il loro lavoro, qualcuno ha un pregiudizio", ha aggiunto Salvini.

"Propongo al congresso di autodenunciarci in massa se dovessero procedere", ha detto Salvini lo ha detto parlando al congresso federale del partito in corso a Milano della richiesta di autorizzazione a procedere per sequestro di persona riguardo al blocco della nave Gregoretti.

"Da Grillo e Di Maio non mi aspetto più nulla, penso che abbiano lasciato per strada qualsiasi tipo di dignità e di senso dell'onore". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando della vicenda Gregoretti a margine del congresso del partito a Milano. "Non si lamentino - ha aggiunto - se poi gli elettori ed eletti dei 5 Stelle, che invece la dignità la mantengono, fanno altre scelte. Però auguri, ognuno raccoglie quello che semina, chi semina tradimento raccoglie tradimento".