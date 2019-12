Conte: 'Il matrimonio tra Fca e Psa serve all'Europa'

"Il matrimonio tra Fca e Psa serve all'Europa, può costituire una grande opportunità per l'Italia e l'Ue. Questa fusione può segnare la nascita di un importante polo per l'innovazione e lo sviluppo, con effetti benefici per il resto dell'economia europea e nazionale".

E' quanto afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista in apertura della Stampa in cui evidenzia: "Perché queste ricadute positive siano pienamente colte, è importante che il progetto valorizzi le reciproche sinergie rilanciando i settori automotive nazionali senza incidere negativamente sull' occupazione".

"Operazioni di questo tipo, oltre a consolidare il mercato dell'auto, consentono anche una forte integrazione delle filiere industriali europee", osserva Conte. "Non bisogna poi dimenticare la forte presenza del gruppo sui mercati terzi, a partire da quello statunitense. "I grandi gruppi europei oggi devono affrontare la concorrenza in un mercato globalizzato e caratterizzato dalla rivoluzione digitale. Per questo occorre investire con convinzione in una strategia europea per l'industria, e facilitare la creazione di 'campioni industriali europei' capaci di reggere la sfida della competizione globale".

Una sfida che - ribadisce il premier - "si affronta tutelando l'occupazione". Sul lavoro, "la garanzia che i livelli occupazionali saranno mantenuti è messa nero su bianco nella comunicazione congiunta di Fca-Psa. Su questo tutta la squadra di governo parla con un'unica voce, esprimendo apprezzamento per l'operazione conclusa ma al tempo stesso - dichiara Giuseppe Conte - monitorando le evoluzioni sul fronte occupazionale, con riguardo non solo agli stabilimenti produttivi ma anche a tutto il comparto dell'indotto".