Fonti maggioranza, stasera no verifiche

(ANSA) - ROMA, 16 DEC - Nessuna verifica di governo ma una riunione programmatica sui principali temi in agenda per l'esecutivo. È quanto sottolineano fonti di maggioranza e di governo in merito al vertice previsto per questa sera a Palazzo Chigi. Alcune di queste fonti aggiungono che, al vertice di maggioranza, il tema prioritario sul tavolo sarà il dossier Autonomia.