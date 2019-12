Conte, cambiare regole concorrenza Ue

(ANSA) -ROMA, 9 DIC - "Le regole per la concorrenza in Ue sono state elaborate in un contesto socio-economico diverso. E' importante modificarle e tener conto che in un alcuni segmenti di mercato la competizione è globale, quelle regole rischiano di frenare i nostri campioni europei". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Rome Investment Forum 2019.