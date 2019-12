Prescrizione, Fi: 'Mia proposta in Aula o Consulta'

"Noi non molleremo. Se non ci verrà concesso il diritto di discutere in aula la nostra proposta blocca-Bonafede entro la fine dell'anno ci rivolgeremo alla Corte Costituzionale e giorno per giorno proseguiremo la nostra battaglia di civiltà giuridica". Così il deputato e responsabile del Dipartimento Giustizia Fi Enrico Costa, promotore della proposta di legge per bloccare l'entrata in vigore della nuova prescrizione.