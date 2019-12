Mes: Meloni a Conte, ha smentito governo

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "Presidente Conte, se non ci fossero in mezzo i soldi degli italiani mi sarei divertita ad ascoltarla. Ha letto 40 minuti di resoconti parlamentari per contraddire quello che ha fatto il suo governo, smentire il suo governo". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervenendo nell'aula di Montecitorio dopo l'informativa del premier Giuseppe Conte sul Mes.