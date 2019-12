Mes: da Lega 'Conte Pinocchio'

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "Il Conte Pinocchio": si legge in un cartello decisamente artigianale, fatto con un foglietto di carta, che tutti i senatori della Lega si sono passati di mano a vantaggio dei fotografi in tribuna mentre il presidente del Consiglio ignaro teneva la propria informativa sul Mes. Il premier non si è accorto di niente, ma in Aula si è levato un brusio e si sono sentiti commenti fino a quando la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha chiesto la rimozione del cartello sospendendo la seduta. Sul banco del capogruppo della Lega era stato poggiato anche un pupazzo del celebre personaggio di Collodi.