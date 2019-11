Regionali: Bonaccini, da M5s un regalo a Salvini in Emilia-Romagna

Correndo da solo, il M5s fa un regalo a Salvini? "In parte sì", secondo Stefano Bonaccini, candidato del centrosinistra alle Regionali in Emilia-Romagna, "perché con un turno secco, chi avrà un voto in più, vincerà ed è evidente che non fanno una scelta".





Ospite di 'Tagadà' su La7, Bonaccini ha commentato anche l'appello pronunciato proprio a Bologna da Luigi Di Maio a 'rubarci il programma': "È una cosa curiosa, perché se non ti metti nemmeno a sedere a un tavolo come ho chiesto per settimane, fai fatica a chiedere di rubarti qualcosa". Il governatore uscente ha, comunque, ribadito l'apertura al dialogo: "Io sono sempre disponibile a guardare i programmi, sono pronto domattina. Decidano loro: se vogliono andare da soli, andremo noi da soli e vinceremo da soli".