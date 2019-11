Premier Conte con Liliana Segre visita Memoriale Shoah

Visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Memoriale della Shoah di Milano, dedicato al ricordo delle vittime dell'Olocausto. Ad accogliere il premier al Memoriale è stata la senatrice a vita e sopravvissuta ai campi di sterminio, Liliana Segre, insieme al presidente del Memoriale Roberto Jarach e al prefetto di Milano, Renato Saccone. All'interno del memoriale si trova il Binario 21 da cui partivano i treni con i deportati e da dove è partita per la prigionia anche la senatrice a vita Segre.

"È stata una esperienza dal punto di vista mentale molto forte. È terribile". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha commentato la visita al Memoriale della Shoah in compagnia di Liliana Segre.La visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Memoriale della Shoah con la senatrice a vita Liliana Segre è durata circa un'ora. Al termine dell'incontro Conte ha spiegato di aver visitato il Memoriale su invito della senatrice. "Ci eravamo detti che quando sarei venuto a Milano lei mi avrebbe accompagnato a visitare il Memoriale - ha detto Conte -. Dobbiamo coltivare la memoria. Vedere questa organizzazione incredibile e meticolosa per far sparire le persone e sottrarle alle loro comunità e ai loro affetti e alla vista è terribile"