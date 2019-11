Manovra: Misiani, faremo modifiche

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "In Parlamento lavoreremo per migliorare una serie di norme del decreto fiscale e del disegno di legge di bilancio, dialogando con i gruppi parlamentari e le forze economiche e sociali. Ripenseremo profondamente alcune misure come quelle sulla tassazione delle auto aziendali e la plastica monouso". Lo scrive Antonio Misiani, viceministro Pd all'economia, sulla manovra. "Cercheremo di aiutare gli enti locali, che beneficeranno di stanziamenti senza precedenti per gli investimenti ma continuano a soffrire difficoltà per la parte corrente dei loro bilanci", aggiunge.