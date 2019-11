Manovra, altolà del Pd a M5s e Iv: 'Così la corda si spezza'

Il leader Pd Nicola Zingaretti ha riunito stamattina alla Camera, a quanto si apprende, i ministri dem e i capigruppo sulla manovra. Dalla riunione, spiegano fonti presenti all'incontro, è emersa "esasperazione per i continui atteggiamenti di Renzi e Di Maio". "A forza di tirare, la corda si spezza", è l'analisi dei partecipanti al vertice.

Il vertice è durato oltre due ore. Al termine della riunione, facce scure e bocche cucite.

Intanto il tema della plastic tax è stato affrontato anche in una interrogazione parlamentare alla Camera. "Da parte del Governo - ha detto D'Incà - non c'è nessuna intenzione di penalizzare irragionevolmente un settore produttivo" e "bisognerà prendere in debita considerazione le filiere produttive che puntano efficacemente sull'attività di recupero e riciclo e quelle che trattano le bioplastiche". "La plastic tax - ha aggiunto - è una singola misura in un insieme e più ampio, che punta a incentivare una nuova modalità di produzione e consumo". "Il Governo - ha concluso - è consapevole che le attività di ricerca e innovazione sono la strada da seguire per coniugare ambiente, industria, e competitività; pertanto, si impegna a trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, con le ragioni industriali".