A.Mittal:Renzi,emendamento Iv per scudo

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - "Il problema è che io ritengo che Mittal se ne voglia andare e stia cercando pretesti". Lo afferma Matteo Renzi sull'e-news. "Qui il problema è capire se qualcuno vuole chiudere Taranto per togliersi dai piedi un potenziale concorrente. È un rischio che molti hanno evocato fin dai tempi della gara, nel 2017. Ma proprio per questo credo che si possa agevolmente recuperare la questione dello scudo penale anche con un emendamento al Dl fiscale che sta per arrivare in Parlamento (lo ha già preparato la collega Lella Paita e lo firmeranno molti di noi)".