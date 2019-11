Manovra: Renzi, nuove tasse mazzata alla classe media

Vetture aziendali, plastica, zucchero: no a nuove tasse nella manovra, perché sarebbe "una mazzata alla classe media"; la legislatura durerà sicuramente fino al 2023, perché i numeri ci sono, se con o senza Conte "dipende da come funziona il governo"; ma "se qualcuno vuole andare a votare prima, basta che lo dica, ma poi si prenda le sue responsabilità". Intervistato dal Messaggero, Matto Renzi a tutto campo fra legge di bilancio e futuro della legislatura. E sull'emergenza migranti, "si deve andare in Africa con un progetto serio, europeo".