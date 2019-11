A Milano 12 iscritti a Famedio

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Il critico d'arte Gillo Dorfles, l'editrice Inge Feltrinelli, il partigiano Libero Traversa sono solo alcune delle 12 personalità che hanno reso lustro alla città di Milano e che per questo sono state iscritte al Famedio, il pantheon dei milanesi illustri che si trova all'ingresso del Cimitero Monumentale di Milano. "Il 2 novembre Milano rende omaggio a chi ha fatto risplendere i valori ambrosiani in patria e nel mondo, non eroi ma donne e uomini che hanno vissuto la vita con generosità e coraggio - ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo discorso -. Questi 12 nomi sono autentici campioni di milanesità, sono state scelte di ampio profilo. Queste donne e uomini hanno reso migliore la città ma anche il mondo, quest'anno è la cultura l'elemento dominante tra le biografie dei nuovi iscritti, quasi tutti sono stati protagonisti nell'ambito del sapere".