Blog M5S: mai schedatura social con noi

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Sareste contenti se per andare in piazza o al bar con gli amici vi chiedessero ogni volta di identificarvi?". E' quanto si legge sul Blog delle Stelle contro la proposta di Luigi Marattin (Iv) di esigere un documento di identità per far aprire un profilo social. Sarebbe "una schedatura preventiva assurda e preoccupante. Finché c'è il M5S al governo non si potrà mai fare", afferma il post. La misura "metterebbe a rischio i dati sensibili di milioni di utenti. Non vogliamo uno Stato di polizia!". Per riuscire ad arginare le notizie e i profili falsi è necessario invece rafforzare i compiti e i poteri investigativi della polizia postale, che ha gli strumenti anche normativi adatti ma poco personale considerando la rilevanza del fenomeno - si legge ancora sul Blog -. E puntare sulla prevenzione e l'educazione all'uso consapevole dei media, anche on line. Su questo l'impegno della Ministra dell'Innovazione Pisano, che ieri ha annunciato di voler seguire il tema, va nella giusta direzione".