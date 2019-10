Bonaccini: 'in E-R la sfida è aperta'

(ANSA) - BOLOGNA, 28 OTT - "La sfida in Emilia-Romagna era e resta apertissima. La vittoria della destra in Umbria è netta, ma quella era un'altra partita e io resto fiducioso". Lo scrive, in un lungo intervento su Facebook, Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna ricandidato. "Sono convinto che si possa vincere, perché qui partiamo da una condizione molto diversa, sia per le cose fatte, ma soprattutto perché noi abbiamo un progetto per il futuro dell'Emilia-Romagna", aggiunge.