Migranti:Lega,governo svende Italia a Ue

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Cosa dice Conte oggi dopo che il Parlamento Europeo ha chiaramente fatto capire che nessuno vuole aprire i porti? Lo stesso Conte che qualche settimana fa, dopo la farsa dell'accordo di Malta, millantava di aver risolto il problema immigrazione. Di fatto c'è solo che per colpa di questo governo l'Italia è l'unico Paese europeo con i porti aperti e prova ne è che il ministro Lamorgese invece di pensare a difendere i nostri confini ha deciso di ampliare e potenziare l'hot spot di Lampedusa. L'Europa ha smascherato le bugie dei vari Conte e Renzi che come previsto hanno svenduto il nostro Paese ai diktat europei avallando l'invasione". Lo affermano in una nota congiunta i presidenti di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.