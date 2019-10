Fondi russi: Zingaretti, Salvini spieghi

(ANSA) - ROMA, 24 OCT - "Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha ragione da vendere su Salvini. Da un ex ministro e leader politico ci si aspetta che spieghi. Il fatto che si sia rifiutato di chiarire, non in un bar, ma in Parlamento, è inquietante. #Russiagate #Moscopoli #SalviniRispondi" Così su twitter Nicola Zingaretti.