Manovra: 'bilaterali' Conte-partiti

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il premier Giuseppe Conte terrà incontri bilaterali con i singoli partiti di maggioranza, prima del vertice che dovrebbe tenersi a ridosso del Consiglio dei ministri delle 19. In mattinata Conte ha visto Luigi Di Maio. In giornata per il Pd dovrebbe incontrare Dario Franceschini e Antonio Misiani, per Iv Teresa Bellanova e Luigi Marattin, mentre per Leu dovrebbe vedere Roberto Speranza che dovrebbe rientrare poco prima del cdm a Roma dal G20 dei ministri della Salute in Giappone.